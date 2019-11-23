تصعيد الميليشيا يجبر 63 ألف أسرة في 3 محافظات على النزوح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

تسبب تصعيد ميليشيا الحوثي في نزوح أكثر من 63 ألف يمني من محافظات تعز والحديدة والضالع، بعد أن استهدفت التجمعات السكنية والمزارع، وفق ما أكدته الأمم المتحدة، بالتزامن واستمرار هذه الميليشيا في استهداف المناطق السكنية جنوبي الحديدة، فيما عبّر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن قلقه من تقييد الحوثي حرية الفريق الأممي في الحديدة.

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وطبقا لما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة، فإنه من 1 يناير حتى 16 نوفمبر 2019، بلغ عدد النازحين داخلياً 63 ألفاً و946 أسرة، تجاوز تعداد أفرادها 383 ألفاً و676 شخصاً، عانوا من النزوح وسجلت محافظات، تعز والضالع والحديدة، أعلى عدد من حالات النزوح في اليمن، نتيجة تصعيد ميليشيا الحوثي هجماتها على التجمعات السكنية.

وبحسب بيانات المنظمة، بلغ عدد الأسر النازحة في محافظة تعز 457 حالة نزوح خلال الفترة من 10 حتى 16 نوفمبر، تلتها محافظة الضالع بعدد 272 حالة نزوح للفترة نفسها، وسجلت محافظة الحديدة المرتبة الثالثة في عدد حالات النزوح 149 حالة.