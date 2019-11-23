شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في حرض بحجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ حجة قصفت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء أمس، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات للمليشيا في مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

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