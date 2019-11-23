مقتل قيادي حوثي و3 من مرافقيه في الفاخر بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ الضالع

قتل قيادي حوثي في الأمن الوقائي وثلاثة آخرين، غربي الفاخر، بمحافظة الضالع.



ووفق مصادر إعلامية في المقاومة الجنوبية، لقي القيادي في الأمن الوقائي التابع مليشيا الحوثي المدعو "أبو همدان"، وثلاثة من مرافقيه مصرعهم، غربي مدينة الفاخر، في ظروف وصفها بـ "الغامضة".

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يأتي ذلك في ظل احتدام الصراع بين أوساط عناصر المليشيا.

وكان قد أقدم قيادي حوثي بارز، مطلع الأسبوع المنصرم، على إعدام عنصرين من المليشيا، ينتميان إلى منطقة القفر بمحافظة إب، على خلفية رفضهما التوجه إلى جبهات القتال في الفاخر، شمال غربي الضالع.