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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الضالع.. مليشيا الحوثي تختطف مواطنين بنهم أطفال في العود والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ الضالع
شنت مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، حملة اختطافات واسعة في صفوف المواطنين، بمنطقة مخلاف العود شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي داهمت بأعداد كبيرة من عناصرها قرى “عزاب”، و”الفاخر”، و”بيت الشرجي”، و”صبيرة”، في منطقة مخلاف العود غرب مديرية قعطبة.
وذكرت المصادر أن المليشيا الحوثية اختطفت عددا من المواطنين بينهم أطفال وكبار سن، دون ذكر أسباب.
وأوضحت المصادر أن هذه الحملة تأتي بعد رفض أهالي المنطقة تجنيد أبناءهم للقتال في صفوف المليشيا الحوثي المتمردة.
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