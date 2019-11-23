"حضرموت الجامع" يدرس احتياجات الشباب في مديريات وادي المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نفذت دائرة الشباب بمؤتمر حضرموت الجامع-مكتب الوادي والصحراء اليوم، توزيع استبيان لدراسة احتياجات الشباب في مديريات وادي وصحراء حضرموت لمناقشة مشاريعهم وتطلعاتهم المستقبلية ..



ويستهدف المشروع الذي يحمل شعار (أنا أبني قدراتي) "200" شاباً وشابةً في تلك المديريات لإحصاء ابداعاتهم ومجالاتهم، بما يسهم مستقبلاً في تلبية احتياجاتهم ..

Advertisements

وأعرب رئيس الدائرة المهندس "أديب محمد حسان" خلال عملية تعبئة الاستبيان في كلية التربية التابعة لجامعة سيئون عن شكره لإدارة الكلية للتعاون الكبير، فيما يخلق حراكاً تنموياً للطلاب وتلبية احتياجاتهم، مشيراً الى أن البرنامج سيعزز من رفع قدرات الشباب في وادي حضرموت ..

في الوقت ذاته، استعرض نائب الدائرة "سالم مدفع" الى شرح مفصل عن النشاط والاستبيان ومضمونه، معرجاً على المشاركة المجتمعية التي يقوم بها المؤتمر والدائرة في الجانب الشبابي ..

هذا وشارك "50" طالباً وطالبةً من أقسام كلية التربية في تعبئة استبيان المشروع تحت إشراف أعضاء الدائرة "أمين شمطوط"، و"خديجة الحبشي" ورافق أعضاء الدائرة من جانب الكلية الدكتور "سالم بامؤمن".