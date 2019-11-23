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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام المخيم الطبي الرابع لجراحة الأنف والأذن والحنجرة بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
اختتمت مؤسسة نهد التنموية اليوم بمستشفى القطن العام المخيم الجراحي الرابع لجراحة الأنف والأذن والحنجرة والذي أتى برعاية كريمة من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وبالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء وبالتعاون مع مركز إسمع للعناية بالسمع.
حيث نُفذ المخيم الطبي على مرحلتين كانت المرحلة الأولى لمعاينة الحالات المرضية، والمرحلة الثانية لإجراء العمليات للحالات التي تمت معاينتها وهي بحاجة إلى تدخل جراحي.
وشارك في هذا المخيم الدكتور طارق محمد عبود بلعجم استشاري أمراض ومناظير وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق.
واستفاد من المخيم في مرحلة المعاينة ( 302 ) حالة مرضية، وفي مرحلة العمليات تم إجراء ( 49 ) عملية شملت التخصصات التالية:
- ترقيع طبلة الأذن.
- شفط سوائل الأذن الوسطى وزراعة أنابيب التهوية.
- تعديل وتيرة الأنف.
- استئصال اللوز واللحميات.
الجدير بالذكر أن هذا المخيم يأتي ضمن برنامج المخيمات والقوافل الطبية التي تنفذه المؤسسة للتخفيف عن المرضى من عناء التنقل والسفر بحثاً عن العلاج في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
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