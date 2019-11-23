اخبار الخليج / اخبار اليمن

الأجهزة الأمنية تقبض على لصين نهبا مواطنًا بالمكلا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأجهزة الأمنية تقبض على لصين نهبا مواطنًا بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

الأجهزة الأمنية تقبض على لصين نهبا مواطنًا بالمكلا

متابعات_الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة بحضرموت من القبص على لصين أقدما على نهب أحد المواطنين بالمكلا.

Advertisements

 

وتشير التفاصيل إلى أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً بتعرض مواطن للسرقة من قبل لصين يستقلان دراجة نارية، بعدما قاما بخطف جواله خلال سيره أمام الأوس ميقا ماركت بالمكلا.

 

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على المتهمين وهما "ح.م.ح" و"ا.س.غ"، بعد أقل من 12 ساعة فقط من تلقي البلاغ بعد الاستعانة بكاميرات المراقبة الموجودة بموقع الحادثة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأجهزة الأمنية تقبض على لصين نهبا مواطنًا بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا