شكرا لمتابعة خبر عن عاجل بالفيديو : مراسلة الجزيرة تفاجئ وزير خارجية الإمارات في قلب العاصمة الأمريكية واشنطن .. وردة فعل غير متوقعة لـ"بن زايد" اثناء الاجابه على السؤال (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مع بداية صباح اليوم .. ارتفاع جنوني لدولار والريال السعودي ويصلان الي هذا السعر الان .. امام الريال اليمني تعرف على سبب انقطاع الإنترنت في العاصمة صنعاء الحوثيون يمارسون ضغوطات على قيادات مؤتمرية لإقالة السفير احمد علي عبد الله صالح من الحزب ايران تباغت هادي والملك سلمان وتقدم للحوثيين الهدية الكبرى التي ستجعل عبد الملك الحوثي الحاكم المطلق لليمن.. ودولة عظمى تتدخل بشكل عاجل

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