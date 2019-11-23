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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا للتو من محلات الصرافة..الريال السعودي يسحق الريال اليمني ويصل الى هذا السعر الجنوني والدولار يستقر ( اسعار العملات صباح اليوم السبت 23 فبراير 2019)

2019/11/23 الساعة 07:58 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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