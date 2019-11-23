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صنعاء - ياسمين الخيامي - فتاة قروية في عمر الزهور ( 18 عام ) اقدمت على هذا العمل الفاضح والمحرم شرعا وسببت العار لزوجها واسرتها..شاهد ماذا فعل بها ابوها للتخلص من العار

2019/11/23 الساعة 07:38 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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