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صنعاء - ياسمين الخيامي - شركة عالمية تزف بشرى سارة لكل اليمنيين..33 دولة تفتح ابوابها لليمنيين وتسمح بالدخول دون تأشيرة مسبقة وتمنح التأشيرة في المطار ( تعرف على اسماء الدول )

2019/11/23 الساعة 07:11 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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