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صنعاء - ياسمين الخيامي - يمني يدخل احدى مستشفيات المملكة للعلاج، لكن ما حدث له وهو في قسم الاسعاف والطواريء كان اغرب من الخيال وسبب صدمة كبيرة لكل الاطباء

2019/11/23 الساعة 06:54 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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