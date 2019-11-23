ذمار.. مليشيا الحوثي تستبدل عناصرها في نقاط التفتيش وسط مخاوف من انتفاضة شعبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أقدمت مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على تغيير عناصرها المتواجدة في مداخل مدينة ذمار، واستبدلتها بعناصر أخرى، مع تكثيف تواجدها في تلك النقاط.

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ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن مصادر محلية قولها إن المليشيا الحوثية غيرت جميع عناصرها المتواجدة على مداخل مدينة ذمار، واستبدلتهم بعناصر مكثفة في ظل مخاوف حوثية عقب أحداث الانتفاضات الشعبية في العراق ولبنان وإيران.

وتابعت المصادر، أن هدف المليشيات من تكثيف عناصرها في تلك النقاط لمنع القبائل من مساندة أي انتفاضة متوقع لها ضد المليشيات الحوثية، حيث تتوقع المليشيات حدوث انتفاضة ضدهم، وخصوصاً بعد انتفاضة إيران.

ووفق المصادر فإن المليشيات استبدلت العناصر السابقة التي تنتمي للمناطق القريبة من النقاط، بعناصر من مناطق أخرى وتنتمي إلى مناطق بعيدة عن النقاط، بعضهم من أهالي محافظتي حجة وعمران.

وأوضحت المصادر، أن المليشيات بدأت في التحرك بشكل مكثف وتجوب بالأطقم العسكرية شوارع مدينة ذمار، وتمنع التجمعات للسكان، وخصوصاً مقايل تناول مضغ القات.