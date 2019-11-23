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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غريفيث: اتفاق الرياض يمهد لحل سياسي في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ خاص
قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي يمهد لحل سياسي في اليمن.
وأضاف، في إحاطته لمجلس الأمن اليوم الجمعة، تشرين الثاني 22، 2019: السعودية تعمل على دعم جهود الحل السياسي في اليمن.
وتابع المبعوث الأممي: نثني على دور السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.
وتابع غريفيث: شهدنا بوادر إيجابية لتنفيذ اتفاق الحديدة.
وأكد غريفيث أن وتيرة الحرب في اليمن تراجعت كثيرا خلال الأسبوعين الماضيين.
ولفت إلى أن تراجع إيقاع الحرب دليل على وجود أفق للسلام لدى الأطراف المعنية بالصراع في اليمن.
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