شكرا لمتابعة خبر عن هام وفي غاية الخطورة .. مسؤول حوثي بارز يعترف عبر قناة المسيرة.. الوضع متوتر جداً وصنعاء تترقب إنفجار ثورة شعبية في اي لحظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ايران تباغت هادي والملك سلمان وتقدم للحوثيين الهدية الكبرى التي ستجعل عبد الملك الحوثي الحاكم المطلق لليمن.. ودولة عظمى تتدخل بشكل عاجل عاجل وخطير حدآ : ظاهرة صحية خطيرة تجتاح الرياض .. والتجمع الصحي السعودي بالمنطقة يعلن رسميآ إصابة آلاف المواطنين بـ"مرض قاتل"(شاهد) شاهد : كيف أصبح الأمير المعزول محمد بن نايف والقيود على قدميه..؟ هادي يدق ساعة الصفر ويحرك قوة ضاربة بالمدرعات 40 طقم عسكري من شبوة وأبين لاقتحام العاصمة المؤقتة عدن وانهاء تمرد الانتقالي

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