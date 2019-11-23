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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق كم يبلغ ثمنه...ولي العهد محمد بن سلمان يحدث ضجة بالسعودية بسبب هذا الجاكيت"شاهد"

أصبح الجاكيت الذي ارتداه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال حضوره فعاليات سباقات “فورميلا إي”، من أكثر المواضيع رواجا على موقع “تويتر” في السعودية.

وعبر هاشتاغ #جاكيت_ولي_العهد، الذي وصل للترند على “تويتر”، عبر المغردون عن إعجابهم بأناقة ولي العهد، وحضوره هذه المناسبة بجاكيت رياضي.

جديد اب برس :

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وغرد أحد المعجبين بجاكيت ولي العهد السعودي، عبر الهاشتاغ المتداول: “يسلم هالطول وتسلم هالهيبة ربي يحفظه ويخليه لنا”.

فيما كتب مغرد آخر: “من زاد الجاكيت فخامة هو من لبسه أطال الله في عمره وصحته… الجميل يبقى جميل وأنيق”.

كما انشغل المغردون عبر الهاشتاغ عن سعر جاكيت ولي العهد السعودي، وذكرت صحيفة “صدى” السعودية أن سعره يتراوح ما بين 800 و900 ريال سعودي.

وانطلقت في مدينة الدرعية، غربي العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة، الجولة الافتتاحية للدورة الثانية من بطولة “إيه بي بي فورمولا إي – الدرعية 2019” للسيارات الكهربائية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.