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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تقرير حوثي يكشف أرباح شركات الاتصالات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
الخليج 365 - عدن
كشف تقرير حديث عن مشتركي الهاتف النقال في الجمهورية اليمنية، حيث وصل عدد المشتركين حتى منتصف نوفمبر الجاري إلى 18 مليون و597 ألف و333 مشترك.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء أن عدد مشتركي شركة يمن موبايل وصل إلى سبعة ملايين و 474 ألف و 459 مشترك، في حين بلغ عدد مشتركي شركة سبأفون خمسة ملايين و 230 ألف و 611 مشتركا.
وبين التقرير أن مشتركي شركة ام تي إن يمن بلغوا أربعة ملايين و 957 ألف و459 مشترك، ومشتركي شركة واي 934 ألف و 805 مشترك.
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