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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العتيبي: الكويت مستعدة لاستضافة مفاوضات جديدة لحل الأزمة في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات خاصة
أكد السفیر منصور العتیبي مندوب الكويت لدى مجلس الأمن، مساء الجمعة، أن بلاده مستعدة لاستضافة الأطراف الیمنیة تحت رعایة الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق نھائي وشامل لھذه الأزمة.
وجاء ذلك ضمن كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن حول الیمن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وقال العتیبي:“نجتمع الیوم ونحن أمام زخم من المؤشرات الإیجابیة البناءة في إطار مسار الأزمة الیمنیة والتي كان على رأسھا توصل الحكومة الیمنیة والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى توقیع اتفاق الریاض في الخامس من الشھر الجاري“.
واستضافت الكويت في 2016 مفاوضات سلام بين الأطراف اليمنية استمرت لأشهر دون أن تسهم بحل.
وفي وقت سابق اليوم، عقد مجلس الأمن جلستين إحداهما علنية والأخرى مغلقة بشأن اليمن.
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