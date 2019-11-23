تصريح هام وعاجل لقوات طارق صالح (تفاصيل ماورد فية)

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عدن - ياسمين التهامي - الرئيس هادي يدق ساعة الصفر ويحرك قوة ضاربة الرئيس هادي يدق ساعة الصفر ويحرك قوة ضاربة بالمدرعات 40 طقم عسكري من شبوة بالفيديو : القوات السعودية تداهم وكر عصابة بينهم يمنيين في الرياض .. شاهد المفاجأة في كميات القات التي تم العثور عليها وماهي جاكيت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان .. يشعل مواقع التواصل حتي الحظة .. ومفاجأة بشأن سعره (شاهد)

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