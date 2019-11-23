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عدن - ياسمين التهامي - أثار الجاكيت الذي ارتداه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال رعايته سباق "الفورمولا إي" في الدرعية، اليوم الجمعة، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الأمير محمد بن سلمان، بجاكيت مميز خلال حضوره انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا_إي" للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية في المملكة بمدينة الدرعية.

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عاجل بالصور : جاكيت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان .. يشعل مواقع التواصل حتي الحظة .. ومفاجأة بشأن سعره (شاهد)

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وتصدر وسم "جاكيت ولي العهد" الوسوم الأكثر تداولًا في "تويتر" السعودية بعد لحظات من إطلاقه، وعبر المغردون عن إعجابهم بأناقة ولي العهد ، وحضوره هذه المناسبة بجاكيت رياضي.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رغبتهم بشراء مثله، وتساءل عشرات السعوديين عن المتاجر الإلكترونية التي من الممكن أن يجدوا فيها "الجاكيت".

وكتب أحد المغردين: "الجاكيت من ماركة باربور قيمته تتراوح بين 800 الى 900 ريال، والشوز ماركة أديداس يصل قيمته بيت 2000 الى 3000 آلاف ريال.. هذا الشتاء برعاية جاكيت ولي العهد".

جدير بالذكر، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، قد شهد اليوم انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي" للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية في المملكة بمدينة الدرعية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك في مستهل فعاليات موسم الدرعية.