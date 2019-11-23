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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ماذا كان بحوزتهم...القوات السعودية تهاجم وكر عصابة يمنية تقوم بهذه الاعمال المشبوهة

نجحت الحملة الجنائية بشرطة منطقة الرياض من القبض على مجموعة من الوافدين ومواطن يمارسون ترويج المخدرات في 3 مواقع بحي الفيصلية جنوب العاصمة. وبحسب مقطع فيديو، نشره حساب “مناصر العسكر” على “سناب شات”، في أثناء المداهمة حاول أحد المتهمين إخفاء سيجارة حشيش كانت بحوزته ولكن تم ضبطه، كما تم العثور على كمية كبيرة من القات المخدر داخل ثلاجة. جديد اب برس : Advertisements وكذلك عثرت الحملة بحوزة عصابة الترويج هذه على كميات من الحشيش وحبوب كبتاجون و(30) طلقة نارية، وكذلك تم ضبط رجل وامرأة وهما يروجان للمخدرات.. وقالت مصادر إعلامية ان من بين افراد العصابة يمنيين.

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