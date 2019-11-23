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عدن - ياسمين التهامي - بعد نشرة لهذه الآية القرأنية ...تركي آل شيخ يشعل مواقع التواصل الاجتماعي "شاهد"

أثار المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، قلق الجماهير ومتابعيه عبر ” تويتر ” بعد تغريدة غامضة.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي صورة لآية قرآنية : ” وإذا مرضت فهو يشفين “.

جديد اب برس :

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وقام عدد من المشاهير بالدعاء له بالشفاء من بينهم الفنانة ريماس منصور، وعبد المجيد عبدالله، وأمجد طه.

وتساءل الجمهور حول الحالة الصحية لـ” آل الشيخ ” إلا أنه لم يرد على تساؤلاتهم حتى الأن.