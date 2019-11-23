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صنعاء - ياسمين الخيامي - هادي وبدون مساعدة القوات السعودية يوجه ضربة ساحقة للامارات ..وولي عهد ابو ظبي يتلقى خبر كارثي من هذه المحافظة الجنوبية والزبيدي يجن جنونه ( لن تصدق ماحدث )

2019/11/23 الساعة 12:07 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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