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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. مسؤول حوثي بارز يعترف عبر قناة المسيرة.. الوضع متوتر جداً وصنعاء تترقب إنفجار ثورة شعبية في اي لحظة

أعترف وكيل وزاراة المالية الحوثي أحمد حجر أن إيقاف مرتبات الموظفين سيولد الإنفجار ويفجر ثورة شعبية ضدهم والتي باتت تأرق مضاجعهم.

وأرجع حجر في مقابلة له مع قناة المسيرة التابعة للمليشيات امس الخميس ان إيقاف المرتبات إلى دول العدوان حد وصفه وهي أسطوانة مشروخة ترددها قيادات المليشيا للتهرب من دفع مرتبات الموظفين .

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وكانت المليشيا تتهم حليفهم السابق علي عبد الله صالح وحزب المؤتمر بأنهم مستخوذين على الوزارات الايرادية وخاصة الإتصالات والنفط وانه لوا تم تسليهم هذه الوزارات لتم صرف مرتبات الموظفين .

الجدير ذكره أن مراوغات الحوثيين وكذبهم بات معروفا وخاصة بعد خطاب زعيمهم ضد الرئيس هادي بعد أن قال أن الشعب اليمني لايقوى على دفع أربعة آلاف ريال سعر للجالون البترول بينما يتم بيعها اليوم بثمانية آلاف ريال وتم إيقاف المرتبات بينما الشرعية كانت ملتزمة بدفع المرتبات شهريا .