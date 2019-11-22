شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن هل يتمكن الأمير الشاب خالد بن سلمان من إنهاء الحرب في اليمن؟ "فورين بولسي" تجيب والقربي يقول: أدرك أنه لا حل عسكري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف تقرير مطول نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عن تفاصيل مثيرة عن عملية دبلوماسية بين السعودية وميلشيات الحوثي يقودها الأمير خالد بن سلمان، الذي يشغل منصب نائب وزير الدفاع، والدبلوماسي السابق في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وكشف التقرير – الذي أعده ثلاثة صحفيين- عن سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية بين قيادات حوثية ومسؤولين حوثيين والرسائل المباشرة بين رئيس المخابرات العامة السعودية ورئيس وفد الحوثيين التفاوضي محمد عبد السلام، بالإضافة إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين من قبل السفير البريطاني في اليمن مايكل أرون.

وتسلم خلال الأشهر الماضية الأمير خالد بن سلمان ملف الحرب في اليمن، ويقود الآن جهود التفاوض وزار مؤخراً سلطنة عمان والتي يجرون عبرها أيضاً مفاوضات غير مباشرة.

وأشار التقرير إلى زيارة الأمير خالد بن سلمان الأسبوع الماضي، إلى مسقط، التي عقد خلالها اجتماعا مع السلطان العماني قابوس بن سعيد وذلك لتهيئة الأساس لمحادثات رفيعة المستوى مع الحوثيين المدعومين من إيران.

حيث يمثل الاجتماع تتويجا لأكثر من ثلاث سنوات من المحادثات المباشرة الغير مباشرة، ومعظمها سرية بين المسؤولين السعوديين والحوثيين. حسب التقرير

وقال أبو بكر القربي بأن المهمة الدبلوماسية الاخيرة تلك للأمير إلى عمان ترسل "إشارة قوية" تنم عن تحول في سياسة الحرب في المملكة العربية السعودية، والتي تعكس "الالتزام بتحقيق سلام شامل نهائي.. وإدراك أنه لا يوجد حل عسكري للصراع".

وقال "أعتقد أن الأمير خالد يأمل أن يأتي برؤية جديدة لوضع حد لحرب مكلفة زعزعت الاستقرار الإقليمي بشكل كبير".

وقال التقرير: تشكل المبادرة الدبلوماسية اختبارًا لخالد بن سلمان، صانع السلام الشاب الذي يفتقر إلى الخبرة نسبيًا والذي تم تعيينه سفيراً سعوديًا للولايات المتحدة في أبريل 2017، عندما كان لا يزال في أواخر العشرينات من عمره.

وقال جيرالد فييرستاين، السفير الأمريكي السابق في اليمن "إنه جديد نسبيًا في اللعبة". وأضاف "إنه ذكي ويتمتع بشخصية مقبولة، ومن الواضح أنه قريب جدًا من شقيقه، وأعتقد أن ذلك هو سبب وجوده الحقيقي -بالإضافة لحقيقة أنه يتكلم بلسان والده وشقيقه".

في فبراير، تم تعيينه نائباً لوزير الدفاع، حيث تولى مسؤولية إدارة الأولوية الأمنية الأولى للمملكة العربية السعودية: وهي الحرب في اليمن.

وأضاف التقرير: حيث يجب عليه أن ينجز صفقة تخرج المملكة العربية السعودية من الحرب المدمرة مع تصوير أي اتفاق على أنه انتصار سياسي، وذلك وفقًا لأكثر من عشرة مراقبين دبلوماسيين ومسؤولين أمريكيين وأجانب وخبراء تحدثوا إلى مجلة الفورين بوليسي.

في وقت سابق من هذا الشهر، حقق خالد بن سلمان أول إنجاز دبلوماسي بارز له، حيث أشرف على اتفاق لتقاسم السلطة في اليمن يهدف إلى إنهاء القتال بين حكومة هادي المدعومة من السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات. يراهن السعوديون على أن الاتفاق بمقدوره أن يقوي علاقات السعودية مع الإمارات، حتى يتمكنوا من تركيز اهتمامهم على مواجهة الحوثيين.

يُنظر إلى خالد بن سلمان، الذي تدرب كطيار مقاتل في الولايات المتحدة، في أوساط بعض المسؤولين الأمريكيين على أنه عامل تنشيط سياسي محنك يدرك تمامًا المعايير الغربية.

وقال عنه أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية "إنه يستمع إليك بالفعل". "في حين أن بعض الأشخاص يكون استماعهم فقط انتظاراً للتحدث مرة أخرى، يبدو خالد بن سلمان وكأنه يفكر فيما توحي به له، في بعض النواحي يستخدمه، وربما يعدل تفكيره حتى!"

ويرى آخرون الامير خالد شيء من الشخصيات السياسية التي يكمن تأثيرها بشكل أساسي في عضويته في العائلة المالكة السعودية.

ويقارن أحد كبار مسؤولين الخليج العربي الأمير السعودي بشكل غير ملائم مع مجموعات من العائلات الملكية في الأردن والمغرب، الذين يعتبرهم أكثر ذكاءً في الحكم والدبلوماسية الدولية.

وقال المسؤول "إنه صغير جداً ولكنه يستمد قوته من اسمه".