تصريح عاجل لقوات طارق صالح "تفاصيل عاجلة"

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد الناطق الرسمي باسم قوات المقاومة الوطنية ـ حراس الجمهورية ـ العميد دويد أن بعثة الأمم المتحدة في الحديدة محاصرة من قبل مليشيات الحوثي.

جديد الخليج 365:

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وقال دويد في تغريده على تويتر قبل قليل ـ رصدها محرر "يمن الغد": أن حركة الأمم المتحدة في الحديدة لا تتجاوز السفينة الاممية بسبب قيود الحوثيون على تحركاتها".

وأضاف "أن الدعم اللوجستي لا يصل إلى البعثة إلا بمشقة، ونقاط المراقبة محاطة بالألغام وغير مفعلة بالرقابة الثلاثية".

واختتم دويد تغريدته بالقول: الحوثيون بألغامهم مازالوا في الموانىء والحديث عن تنفيذ مفهوم إعادة الانتشار مغيب".