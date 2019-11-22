تصريح جديد لعلي محسن الأحمر حول اتفاق الرياض "تفاصيل"

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، أن اتفاق الرياض يشكل رافدًا مهمًا للشرعية في البلاد.
وثمّن خلال لقائه (الخميس)، نائب السفير البريطاني لدى اليمن سيمون سمارت، جهود المملكة في إنجاز هذا الاتفاق الذي يحافظ على وجود الدولة.
جديد الخليج 365:
وتطرق اللقاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، آخر التطورات في اليمن، وما يتعرض له اليمنيون من معاناة على أيدي مليشيات الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران التي باتت تشكل خطرًا وتهديدًا للأمن والسلم المحلي والإقليمي والدولي.
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