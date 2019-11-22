صندوق الامم المتحدة يدشن استراتيجية لمكافحة التشويهات التناسلية للمرأة بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

دشنت منظمة " CSSW YEMEN فرع المكلا " فعالية لمكافحة التشويهات التناسلية للمرأة في المكلا باستخدام منهجية COMPI PLAN والتي تأتي بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن مشروعها الذي يستهدف عدد من البلدان العربية على رأسها مصر والسودان واليمن.



وشهدت الفعالية التي احتضنتها قاعة ابراج بن محفوظ عدد من المناقشات المتعلقة بختان الإناث وفقا لاستراتيجية COMPI PLAN والحد من عمليات الختان التقليدية التي تسببت في تشويهات للمرأة اثرت على حياتها الاجتماعية.

وخلال الفعالية أكد مدير وحدة الحماية مطهر الحيدري أن البرنامج سيناقش القضية وفقا للمدخل الديني والمدخل الحقوقي الذي ترتبت عليه انتهاكات جسيمة بحق المرأة تسببت في اضرار على صعيد الحياة الشخصية.

وشدد الحيدري في كلمته على ضرورة الحشد والتواصل والتعبئة الاجتماعية والإعلامية لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها مشيرا إلى أن البرنامج يعمل على إنشاء سفراء الاطفال في كافة القرى والمناطق لمناقشة القضايا وفقا لمدخلات الاتصال.

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ومن جانبه تناول الدكتور عبدالعزيز لحمدي مخاطر عمليات الختان التقليدية والطرق العلمية الصحيحة التي يجب أتباعها وفقا للمنظور العلمي.

وفي السياق ذاته قال مدير مكتب الصحة بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري أن حضرموت انفتحت على المنظمات الدولية بعد أن كانت تتلقى سابقا الدعم من قبل رجال الأعمال الحضارم.

وثمن الجريري في مستهل حديثه الدور الكبير الذي يقوم به صندوق الامم المتحدة للسكان وبالتعاون مع المنظمات المحلية الفاعلة في هذا المجال.

واعتبر الدكتور الجريري أن حضرموت بحاجة ماسة الى تغيير يؤثر بشكل إيجابي على الحياه العامة للأسرة التي مازالت داعمة للمنظمات الدولية التي تهدف الى خلق تنمية مستدامة على حد وصفه.

وتجدر الإشارة إلى محافظة حضرموت تعد حاضنة للمنظمات الدولية والبرامج التنموية والتوعوية الممولة من قبل الامم المتحدة وصندوقها الخاص بالسكان.

فيما تأتي هذه الفعالية بعد مجموعة من المناقشات المتعلقة بالمرأة والمتداخلة مع العادات والتقاليد في حضرموت تحديدا واليمن بشكل عام.