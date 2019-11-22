جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمكلا تحتفي باليوم العالمي للجودة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

دشنت جامعة العلوم والتكنولوجيا الخميس الموافق 21- نوفمبر 2019م جائزة الجامعة للبحث العلمي، وتكريم المبرزين في البحث العلمي والأداء الاكاديمي للعام الجامعي 2018-2019م، يأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات الجامعة بذكرى اليوبيل الفضي لتأسيسها وإحياء اليوم العالمي للجودة .



وفي الحفل الذي نظمه قسم البحث العلمي والنشر بعمادة الدراسات العليا بالتعاون مع إدارة ضمان الجودة والاعتماد، القى رئيس الجامعة الدكتور حميد محمد عقلان كلمة أكد فيها على اهتمام جامعة العلوم والتكنولوجيا منذ نشأتها بالبحث العلمي باعتباره احد اهم وظائف الجامعات، مشيرا الى ان جامعة العلوم خصصت في استراتيجياتها الاولى والثانية ٢٪ من اجمالي دخلها للبحث العلمي ووفرت كل الامكانات اللازمة للباحثين من معامل ومكتبات ومجلات علمية محكمة منتظمة الصدور وتقديم التشجيع اللازم للباحثين وكان احدى ثمار ذلك الدعم والتشجيع حصول المجلات العلمية للجامعة وعددها خمس مجلات على مستويات عالية في معامل التأثير العربي بل إن بعضها حصل لهذا العام 2019م على المرتبة الاولى على مستوى الوطن العربي.

واعتبر الدكتور حميد عقلان تدشين جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم جائزة للبحث العلمي يأتي في إطار دعم وتشجيع الباحثين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتحديث معلوماتهم، وعدم الاكتفاء بالبحث والنشر لمجرد الحصول على الترقية العلمية بل من أجل المساهمة في حل قضايا المجتمع المختلفة .

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وفي إطار حديثة عن الجودة قال إن جامعة العلوم والتكنولوجيا اهتمت أيضاً بالجودة منذ نشأتها حيث أنشأت منذ وقت مبكر إدارة متخصصة تعني بالجودة والاعتماد مستعينة بخبرات محلية وإقليمية وعالمية وقد حصلت على عدد من الجوائز والشهادات الدولية منها شهادة الايزو في المجال الاداري، وأشار إلى أن الجامعة انجزت كافة متطلبات التعليم العالي للاعتماد الأكاديمي وتسعى حالياً للحصول على الاعتماد الدولي في مجال الطب قبل حلول عام 2023م.

من جانبه القى الدكتور علي الكاف رئيس مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم العالي في الجمهورية اليمنية كلمة أشاد فيها بتدشين جامعة العلوم والتكنولوجيا جائزة للبحث العلمي وتكريم المبرزين في البحث العلمي ، متمنياً أن تحذو بقية الجامعات اليمنية حذو جامعة العلوم والتكنولوجيا، مضيفاً: إن أي جامعة لاتهتم بالبحث العلمي وبالجودة والاعتماد ليست جامعة.

وقال الكاف لقد سمعت ورأيت في جامعة العلوم والتكنولوجيا مايثلج الصدر وهي الجامعة الوحيدة رغم انها جامعة خاصة تضحى بأكثر من نصف طاقتها الاستيعابية المقررة لها من قبل التعليم العالي في مجال الطب البشري من اجل الحصول على الاعتماد الدولي .

وأضاف الكاف أن جامعة العلوم والتكنولوجيا جامعة كل اليمنيين وهي جامعة رائدة ومتميزة بمخرجاتها على المستوى المحلي والاقليمي والدولي أيضاً.

وكان الدكتور محمد مهدي رئيس قسم البحث العلمي والنشر بعمادة الدراسات العليا قدم عرضاً عن البحث العلمي والنشر بالجامعة ومؤشرات نمو الابحاث المنشورة باسم الجامعة والنمو في الاستشهادات بأبحاث الجامعة ومستوى مجلات الجامعة في معامل التأثير العربي ومعامل أرسيف، ونسبة النشر على مستوى الـ ISS، Scopus، فيما قدم أ.د أمين الكستبان مدير إدارة ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة عرضاً عن مستوى الاداء الاكاديمي للجامعة للأعوام 2017، 2018م 2019م، وتطرق لمستوى الانجازات في مجال الجودة، وقال ان الجامعة بصدد تطبيق الايزو 21OO1 الخاص بالمؤسسات التعليمية .

وفي الختام تم تكريم عدد من اعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة الجامعة في مجال البحث العلمي بمبلغ وقدرة 1000 دولار لكل فائز ، كما تم تكريم المتميزين بالبحث العلمي على مستوى الكليات والاقسام العلمية بالجامعة، إضافة الى تكريم فريق وأعضاء الجودة على مستوى الجامعة.