روضة الأمل للأطفال تحتفل باليوم العالمي للطفل بالقطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365 - القطن

احتفلت روضة الأمل للأطفال بمديرية القطن بوادي حضرموت باليوم العالمي للطفل الذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام.

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حيث احتفلت الروضة بفقرات انشادية ورقصات شعبية ومشاهد تمثيلية تعبر مجملها عن الطفولة وحقها في الحياة قدمها أطفال شعبة السلام والصمود والشموع والبراعم و النجوم والزهور والمستقبل بالروضة.

وفي الحفل اشار مدير إدارة التربية والتعليم فيصل محسن الجهوري الئ الأهتمام بالأطفال، مهنئا اياهم بيومهم العالمي وحرصه علئ المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للطفل ، ومؤكدا ان إدارة التربية تولي اهتمام بهذه الروضة كونها الوحيده بالمديرية ، حاثا المربيات علئ التعامل مع الأطفال بحب ورفق وحنان وعدم التمييز والتهبيط من قدرات الأطفال لانهم شديدي الأحساس في هذه المرحلة.

بدورها مديرة روضة الأمل نجلاء بيزار رحبت بالحضور مهنئة اطفال الروضة في يومهم العالمي مؤكدة علئ ان 20 نوفمبر من كل عام يعتبر عيد لكل طفل حيث أعطي للطفل حقوقة ومنها التعليم وكفل حقه في الحياة وان الأطفال بحاجة للعناية من الكبار والأهتمام وزيادة الرفاه لهم لأنهم أساس بناء المستقبل.

حضر الحفل أنور بن حريز رئيس قسم التعليم العام و الأستاذ عماد باهرمز رئيس قسم الأنشطة بإدارة التربية والتعليم بالقطن والأستاذه نادية النقيب وكيلة روضة الأمل و عبد العزيز بن شهاب رئيس مجلس الأباء بروضة الأمل.