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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع جندي واصابة ستة اخرين في حادث انقلاب طقم عسكري بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019
الخليج 365 - شبوة
قالت مصادر محلية في محافظة شبوة ان جندي لقي مصرعه فيما اصيب ستة اخرين اليوم الجمعة اثر انقلاب طقم عسكري .
وبحسب المصدر ان طقما يتبع الجيش انقلب بمنطقة لماطر بمحافظة شبوة بسبب السرعة المفرطة.
واكد المصدر ان المصابون تم نقلهم الى مستشفى عزان لتلقي العلاج.
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