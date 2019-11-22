مصرع جندي واصابة ستة اخرين في حادث انقلاب طقم عسكري بشبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - شبوة قالت مصادر محلية في محافظة شبوة ان جندي لقي مصرعه فيما اصيب ستة اخرين اليوم الجمعة اثر انقلاب طقم عسكري .

وبحسب المصدر ان طقما يتبع الجيش انقلب بمنطقة لماطر بمحافظة شبوة بسبب السرعة المفرطة. واكد المصدر ان المصابون تم نقلهم الى مستشفى عزان لتلقي العلاج.

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