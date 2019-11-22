"أبكس الدولي" يدشن دورة صيانة الهواتف الذكية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

Advertisements الخليج 365 - المكـلا

دشنت ادارة معهد أبكس الدولي متمثلة بمديرها التنفيذي أصيل سعيد بلحمر، دورة صيانة الجوالات بمقر المعهد بحي المساكن، التي نفذها المدرب ماهر بايعقوب بدعم مجموعة حياة اجمل، وبالتعاون مع فريق إحسان التطوعي.



وفي بداية التدشين، رحبت ادارة المعهد بالطلبة المقبولين في الدورة، حاثة إياهم على الاجتهاد والمثابرة للاستفادة القصوى من مثل هذه البرامج التي تؤهلهم لسوق العمل والاعتماد على الذات. وفي كلمة له، قال بلحمر إن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة الدورات المجانية لبرنامج "ساعد" الذي اعلنا عن دوراته منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي ويضم البرنامج مجموعة من المفاجآت للملتحقين.

وفي ختام اللقاء، شكرت إدارة معهد أبكس الدولي المساهمين في انجاح برنامج ساعد، وعلى راسهم مجموعة حياة اجمل، وفريق إحسان التطوعي، الذي كان هدفهم تنمية قدرات الشباب لرفدهم لسوق العمل.