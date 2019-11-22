شكرا لمتابعة خبر عن إيران تتعهد باعتراف دولي بالحوثيين شرط وقفهم الحوار مع السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دولة عظمى تفجر مفاجاة مدوية الرئيس هادي غير قادر على اتخاذ اَي قرار بمفرده ولايحكم اليمن وخيوط الدمى التي يتلاعب بها أكثر خطورة من الرقص فوق رؤوس الثعابين قرار ملكي : يحرم أمير شهير من زيارة دولة عربية السعودية : ترسل عشرات الآليات والمدرعات للواء الأماجد التابع للحكومة الشرعية جنوب اليمن أسلحة وصواريخ حرارية وقناصات وذخائر .. تفاصيل عملية ايقاف الضباط الاماراتيين بشبوة وكشف شحنة السلاح وكيف تعامل معهم أفراد النقطة

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