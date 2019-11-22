شكرا لمتابعة خبر عن شاهد كيف أصبح الأمير المعزول محمد بن نايف والقيود على قدميه..؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد كيف أصبح الأمير المعزول محمد بن نايف والقيود على قدميه..؟

كشف الباحث والأكاديمي السعودي المعارض سعيد بن ناصر الغامدي أن سلطات المملكة تراقب أكثر من 30 أميراً من الأسرة الحاكمة "آل سعود" بينهم ولي العهد السابق محمد بن نايف عبر أساور رصد إسرائيلية.

وزعم الغامدي في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، إن "شخصاً محترماً من أسرة آل سعود لدي معرفة قديمة به، هاتفني من جوال عامل!، يتحدث عن الضيق والرعب، وأن الذين في أقدامهم أساور من آل سعود تجاوزوا الـ 30 ، وعلى رأسهم (محمد) بن نايف ومتعب (بن عبد الله) وبن فهد وبندر بن سلمان".

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل... انفجار ضخم وحرائق هائلة جنوب العاصمة صنعاء وحالة هلع ورعب تجتاح السكان.. ماذا يحدث؟.. صورة

شاهد كيف أصبح الأمير المعزول محمد بن نايف والقيود على قدميه..؟

عاجل ...هادي يدق ساعة الصفر ويحرك قبل قليل قوة ضاربة بالمدرعات 40 طقم عسكري من شبوة وأبين لاقتحام العاصمة المؤقتة عدن وانهاء تمرد الانتقالي

خطر صادم يهدد الكويت .. والسلطات تعلن عن تحركات عسكرية واجراءات هي الاولى من نوعها لمواجهة الكارثة.. ماذا يحدث

ليس من الشرعية ولا من القوات السعودية ولا من تنظيم القاعدة او داعش..عيدروس الزبيدي يتلقى قبل قليل خبر كارثي نزل على رأسه كالصاعقة واربك كل حساباته

اقوى من مدافع الشرعية وطائرات التحالف واشجع من كل قبائل الطوق..شاهد ماذا فعل هذا البطل في قلب العاصمة صنعاء وصعق المتحوثين وكشف امر في غاية الخطورة

عاجل ..الانتقالي يحقق نجاح ساحق ويقصم ظهر الرئيس هادي وصدور قرار خطير وكارثي سيجعل كل اركان الشرعية تحت رحمة الزبيدي ( صورة + نص القرار )

Advertisements

تحذير طبي عاجل..فواكه لذيذة والكل يرغب في أكلها .. لكن اياك تتناولها قبل النوم لأنها ستدمر حياتك وحياة عائلتك وقد تقضي عليك وانت نائم

عاجل وفي غاية الخطورة ..مرسوم ملكي عاجل يصعق كل افراد الاسرة الحاكمة ويمنع ابن ولي العهد من السفر الى مملكة البحرين بسبب فضيحة جنسية مدوية

ولي العهد االسعودي يباغت الجميع بهذا الثوب الشتوي ويشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي ( شاهد بالصورة ماذا كان يرتدي وتعرف على سعره )

صحفي يمني جريء يباغت ولي عهد ابو ظبي وكل ابناء الشيخ زيد ويجبرهم على البكاء وذرف الدموع بعد ان كشف هذه الحقيقة عن والدهم الشيخ زايد ( شاهد 3 صور )

بعد تعرضها للشتائم والإهانة.. هل تذكرون الفنانة التي ظهرت في مقطع إباحي مع خالد يوسف تنهار وتردد.. “متكرهنيش في عيشتي عايزيني أموت”! (فيديو صادم)

ورد للتو... صواريخ حرارية وقناصات وذخائر .. تفاصيل عملية ايقاف الضباط الاماراتيين بشبوة وكشف شحنة السلاح وكيف تعامل معهم أفراد النقطة.. شاهد

وردنا الان... مفاجأة صادمة تكشف علاقة اغتيال ''بن زايد'' بحرب اليمن ومن هو “الرأس الكبير” في العملية

وأضاف المعارض السعودي أن "شركة NSO الإسرائيلية تولت رصد اتصالات جميع آل سعود نساء ورجالاً، وإن صح بعض هذا فلربما له دلالات كبيرة".

وقام ولي العهد الشاب باحتجاز عدد من أمراء آل سعود ووزراء وكبار رجال الأعمال المقربين من السلطة في المملكة في فندق "الريتز كارلتون" في العاصمة الرياض نهاية عام 2017، بحجة محاربة الفساد، ثم خرجوا بعد تقارير عن سلبهم معظم أموالهم.

ويرى مراقبون أن تشديد المراقبة التي يقوم بها محمد بن سلمان تجاه آل سعود، بسبب النقمة الكبيرة التي تطاله في أوساط العائلة الحاكمة، وتغييب كبار من كانوا في السلطة قبل قدومه، وإبراز شخصيات أخرى مقربة منه على حسابهم.