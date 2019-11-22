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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل... انفجار ضخم وحرائق هائلة جنوب العاصمة صنعاء وحالة هلع ورعب تجتاح السكان.. ماذا يحدث؟.. صورة

نشب حريق هائل، في مستشفى دار الشفاء، وسط مدينة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء.

وقال مصدر محلي، إن ماساً كهربائياً في أحد المولدات التابعة لمستشفى دار الشفاء تسبب بانفجار واندلاع حريق هائل، بمحاذاة مدخل البوابة الرئيسية للمستشفى، شوهد تصاعد ألسنة النيران وأعمدة الدخان في أنحاء عدة من المدينة.

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عاجل... انفجار ضخم وحرائق هائلة جنوب العاصمة صنعاء وحالة هلع ورعب تجتاح السكان.. ماذا يحدث؟.. صورة

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وتسببت الحادثة بحالة من الرعب لدى نزلاء المستشفى ومرافقي المرضى، وسكان الحي وضواحيه، وفق شهود عيان.

وتعود أسباب تصاعد ألسن النيران وأعمدة الدخان بدرجة كبيرة إلى اشتعال خزانات مادة "الديزل" التي كانت بجوار المولد والتابعة للمستشفى.

ووصلت سيارة إطفاء واحدة تابعة الدفاع المدني إلى موقع الحريق وعلى متنها سواق العربة بمفرده، وهو ما لم يمكنه من إخماد النيران.