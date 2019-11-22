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صنعاء - ياسمين الخيامي - خطر صادم يهدد الكويت .. والسلطات تعلن عن تحركات عسكرية واجراءات هي الاولى من نوعها لمواجهة الكارثة.. ماذا يحدث

أعلن الحرس الوطني في الكويت عن تحركات عسكرية مفاجئة وذلك بعد المخاطر التي تواجهها منشآت النفط في البلاد. وأفاد الحرس الوطني على موقعه الرسمي في "تويتر" بأن كتيبة حماية المنشآت الرابعة التابعة له نفذت بالاشتراك مع وزارة الداخلية تمرينًا لعملية إخلاء وهمي بإحدى مستودعات شركة البترول الوطنية "KNPC". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل... انفجار ضخم وحرائق هائلة جنوب العاصمة صنعاء وحالة هلع ورعب تجتاح السكان.. ماذا يحدث؟.. صورة شاهد كيف أصبح الأمير المعزول محمد بن نايف والقيود على قدميه..؟ عاجل ...هادي يدق ساعة الصفر ويحرك قبل قليل قوة ضاربة بالمدرعات 40 طقم عسكري من شبوة وأبين لاقتحام العاصمة المؤقتة عدن وانهاء تمرد الانتقالي خطر صادم يهدد الكويت .. والسلطات تعلن عن تحركات عسكرية واجراءات هي الاولى من نوعها لمواجهة الكارثة.. ماذا يحدث ليس من الشرعية ولا من القوات السعودية ولا من تنظيم القاعدة او داعش..عيدروس الزبيدي يتلقى قبل قليل خبر كارثي نزل على رأسه كالصاعقة واربك كل حساباته اقوى من مدافع الشرعية وطائرات التحالف واشجع من كل قبائل الطوق..شاهد ماذا فعل هذا البطل في قلب العاصمة صنعاء وصعق المتحوثين وكشف امر في غاية الخطورة عاجل ..الانتقالي يحقق نجاح ساحق ويقصم ظهر الرئيس هادي وصدور قرار خطير وكارثي سيجعل كل اركان الشرعية تحت رحمة الزبيدي ( صورة + نص القرار ) Advertisements تحذير طبي عاجل..فواكه لذيذة والكل يرغب في أكلها .. لكن اياك تتناولها قبل النوم لأنها ستدمر حياتك وحياة عائلتك وقد تقضي عليك وانت نائم عاجل وفي غاية الخطورة ..مرسوم ملكي عاجل يصعق كل افراد الاسرة الحاكمة ويمنع ابن ولي العهد من السفر الى مملكة البحرين بسبب فضيحة جنسية مدوية ولي العهد االسعودي يباغت الجميع بهذا الثوب الشتوي ويشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي ( شاهد بالصورة ماذا كان يرتدي وتعرف على سعره ) صحفي يمني جريء يباغت ولي عهد ابو ظبي وكل ابناء الشيخ زيد ويجبرهم على البكاء وذرف الدموع بعد ان كشف هذه الحقيقة عن والدهم الشيخ زايد ( شاهد 3 صور ) بعد تعرضها للشتائم والإهانة.. هل تذكرون الفنانة التي ظهرت في مقطع إباحي مع خالد يوسف تنهار وتردد.. “متكرهنيش في عيشتي عايزيني أموت”! (فيديو صادم) ورد للتو... صواريخ حرارية وقناصات وذخائر .. تفاصيل عملية ايقاف الضباط الاماراتيين بشبوة وكشف شحنة السلاح وكيف تعامل معهم أفراد النقطة.. شاهد وردنا الان... مفاجأة صادمة تكشف علاقة اغتيال ''بن زايد'' بحرب اليمن ومن هو “الرأس الكبير” في العملية وتضمن التمرين عملية إخلاء المصفاة والقوة البشرية العاملة والآليات وعمل تطويق خارجي وداخلي للحماية بموقع مستودعات صبحان. وجاء ذلك بعد أيام من اندلاع حريق في مصفاة "ميناء عبد الله" في الكويت، وفق ما أعلنت شركة البترول الوطنية. وأوضحت الشركة الكويتية، أن فريق الإطفاء التابع للشركة نجح في إطفاء الحريق بزمن قياسي ودون وقوع أي خسائر، مؤكدة أن عمليات الإنتاج مستمرة وفق برنامجها المعتاد. يشار إلى أن الحرس الوطني الكويتي رفع حالة التأهب والجهوزية خصوصًا في المنشآت النفطية التي تولى تأمينها مؤخرًا بعد الهجوم على شركة أرامكو في السعودية وناقلات نفط في الخليج العربي في سبتمبر/أيلول الماضي

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