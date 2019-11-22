شكرا لمتابعة خبر عن ليس من الشرعية ولا من القوات السعودية ولا من تنظيم القاعدة او داعش..عيدروس الزبيدي يتلقى قبل قليل خبر كارثي نزل على رأسه كالصاعقة واربك كل حساباته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس من الشرعية ولا من القوات السعودية ولا من تنظيم القاعدة او داعش..عيدروس الزبيدي يتلقى قبل قليل خبر كارثي نزل على رأسه كالصاعقة واربك كل حساباته

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