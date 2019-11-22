شكرا لمتابعة خبر عن اقوى من مدافع الشرعية وطائرات التحالف واشجع من كل قبائل الطوق..شاهد ماذا فعل هذا البطل في قلب العاصمة صنعاء وصعق المتحوثين وكشف امر في غاية الخطورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اقوى من مدافع الشرعية وطائرات التحالف واشجع من كل قبائل الطوق..شاهد ماذا فعل هذا البطل في قلب العاصمة صنعاء وصعق المتحوثين وكشف امر في غاية الخطورة

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