عــــــــاجل : إنقلاب إماراتي جاري الان .. وضاحي خلفان يصدم الجميع بهذا التصريح الغير متوقع

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عدن - ياسمين التهامي - هاجم نشطاء إماراتيون، ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي، بسبب تصريحاته الأخيرة عن الاستشمار في الإمارات والتلويح بالحديث عن وجود مؤامرة داخلية.

البداية كانت بعدة تغريدات نشرها خلفان علي صفحته بتويتر بدأها: "اليوم كل الساحات التجارية والعقارية والاستثمارية منفرة عندنا وغير جاذبة".

وأضاف: "كيف نتكلم عن جذب استثمار وتشجيع المواطن للأعمال ونحن خابصين العمليه فوق حدر مثل ما نقول بلهحتنا العامية"

وتابع: "اليوم أصبح السوق العقاري ميدانا للاعبين خاسرين...هذا القطاع كان أفضل القطاعات قبل مجيء فلاسفة الضريبة...اليوم أصبح كارثة".

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وألمح خلفان إلى وجود مؤامرة داخلية، قائلا إن "هناك من يخطط من الباطن لضرب الأسواق الإماراتية من الداخل...بس تعال قنع البعض".

ورأى خلفان أن "الذين كانوا يعرفون كيفية جذب الاستثمار رحلوا.. وجاء من يعرف أخذ البونص في جيوبهم، ومهما صرخ المواطن من جور جماعات ولوبيات البونص لا أحد يستمع له".

وبحسب خلفان فإن الأمل المتبقي للاستفادة من سوق العقار في الإمارات، التعامل مع شركتي "إعمار" و"ميدان" فقط، على حد قوله.

وانقسم الإماراتيون حول تصريحات خلفان، حيث اعتبر البعض أنه محق وهناك سياسات اقتصادية تدفع نحو هروب المستثمرين، وهاجمه البعض على تصريحات المؤامرة وأكدوا أن الوضع الاقتصادي في الإمارات من أفضل الدول العربية.

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