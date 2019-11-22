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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المطيري: يمتلك الانتقالي رؤية واضحة تستند إلى دعم كافة توجهات التحالف العربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
قالت الكاتبة والإعلامية العربية، نورا المطيري، إن المجلس الانتقالي الجنوبي يمتلك رؤية واضحة وسياسة هادئة تستند إلى دعم كافة توجهات التحالف العربي بقيادة السعودية.
وأضافت المطيري، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هذه الرؤية لا تنظر إلى التفاصيل الصغيرة والمماحكات والمحاصصات التي يُصر أطراف في الشرعية على إثارتها.
ولفتت إلى أن المجلس ممثل بقيادته زاهد في الحصص التي يهرول ويهلث البعض في الحصول عليها.
وفي تغريدة أخرى، قالت المطيري: الانتقالي ليس طرفا في الأزمة، لكنه طرف رئيسي في حل الأزمة التي اختلقها أطراف آخرون
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