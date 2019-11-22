مناقشة الأوضاع الأمنية في مديرية حات وتعزيز دور الأمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019
الخليج 365 - المهرة
ترأس الأستاذ محسن محمد عيسى مشخفي مدير عام مديرية حات اليوم اجتماعاً استثنائيا لقيادة السلطة المحلية بالمديرية ضم الأمين العام للمجلس المحلي وأعضاء الهيئة الإدارية ومدير الأمن وشيوخ أعيان المديرية.
وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية بالمديرية والجهود المبذولة في هذا الجانب.
ورحب مدير عام المديرية بالشيوخ و الأعيان، داعيا إلى الوقوف إلى جانب السلطة المحلية ودعم جهودها في تثبيت الأمن والاستقرار بالمديرية وتوفير الخدمات للمواطنين .
ووقف الاجتماع أمام جملة من القضايا منها الحفاظ على الأمن في المديرية وتعزيز دوره، وضرورة الاهتمام بجانب التعليم.
وشدد الاجتماع على رفع اليقضة الأمنية والضرب بيد من حديد ضد من يحاول زعزعة الأمن وتشويه المديرية.
حضر الاجتماع رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية بالمجلس المحلي الشيخ سعيد سعد جبز وعدد من القيادات المحلية.
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