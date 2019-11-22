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عاجل .. ماس كهربائي يتسبب في نشوب حريق كبير بمستشفى دار الشفاء بذمار

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اليمن العربي ـ ذمار 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

عاجل .. ماس كهربائي يتسبب في نشوب حريق كبير بمستشفى دار الشفاء بذمار

الخليج 365 ـ ذمار

اندلع حريق هائل، مساء الجمعة 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2019م، في مستشفى دار الشفاء، وسط مدينة ذمار، عاصمة المحافظة.

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وقالت مصادر محلية إن ماساً كهربائياً في أحد المولدات التابعة للمستشفى تسبب باندلاع حريق هائل، بمحاذاة مدخل البوابة الرئيسية للمستشفى، شوهد تصاعد ألسنة النيران وأعمدة الدخان في أنحاء عدة من المدينة.

وتسببت الحادثة بحالة من الرعب لدى نزلاء المستشفى ومرافقي المرضى، وسكان الحي وضواحيه، وفق شهود عيان.

وذكرت المصادر أن سيارة إطفاء واحدة تابعة الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وعلى متنها سواق العربة بمفرده، وهو ما لم يمكنه من إخماد النيران.

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