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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصدر عسكري بحضرموت ينفي صرف رواتب جنود المنطقة العسكرية الثانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019
سيد مصطفي
كشف مصدر عسكري في حضرموت، إنه رغم عودة بعض الوزراء إلى العاصمة عدن للقيام بصرف الرواتب، خاصة العسكريين، إلا أنه لا زالت الرواتب لم تصرف، للمنطقة العسكرية الثانية في حضرموت.
وأكد المصدر لـ"الخليج 365"، أنه من الممكن وجود ترتيبات في المستقبل القريب لصرف رواتب جنود ومنتسبي المنطقة العسكرية الثانية، ولكنها لازالت في طور التحضير ولم يعلن عنها. وأضاف المصدر، أنه قال أنه وصلت اموال جديده إلى عدن لصرف مستحقات الجنود ,ومتأخرات رواتبهم، ولكن حتى الآن لم ينفذ شيئ على أرض الواقع في هذا الشأن.
جدير بالذكر، أنه عاد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك إلى عدن ومعه ستة وزراء لتصريف الأعمال، حتى تشكيل الحكومة الجديدة التي نص عليها اتفاق الرياض والتي ستكون مناصفة بين الشرعية وبين المجلس الإنتقالي الجنوبي.
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