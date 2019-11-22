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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء: مليشيا الحوثي غير مؤهلة لتكون طرفا في اتفاقات السلام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
قال رئيس الوزراء، معين عبد الملك، "إن الجماعة الحوثية غير مؤهلة ولا مستعدة لتكون طرفاً في اتفاق لإحلال السلام، لأسباب كثيرة أكثرها أصالة: طبيعتها العنيفة إذ العنف جوهر خصائص هذه الجماعة ويدخل في صلب عقيدتها، ولأنها تشن حروبها على مواطنينا ومؤسساتنا ومستقبل وطننا بالوكالة فهي وكيل لقوة إقليمية خبر العالم مدى عدوانيتها وتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى وأعني بها إيران، ومن ثم فالحوثيون بهذه السمات وبما اقترفوه بحق الشعب والدولة انتقلوا مع أول طلقة في حربهم إلى موقع العداء مع الشعب ومن يحل في هذا الموقع، يهون عليه أن يتجرد من أي مسؤولية ولم يعد يعنيه أن يفنى اليمنيون كلهم بالحرب أو بالمجاعة والأوبئة".
ولفت إلى ان جهود الثلاثة المبعوثين الامميين الذين توالوا من أجل مهمة التوصل إلى اتفاق لإحلال السلام اصطدمت بتسويف الحوثيين ومراوغاتهم وأكاذيبهم.
وتابع، في حوار مع "سبوتنك" الروسية: "نحن هدفنا واضح وهو إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وقد قطعنا نصف المسافة نحو تحقيق هذا الهدف بواسطة الحرب الدفاعية التي اضطررنا إلى خوضها، ولن يكون سيئاً بالنسبة لنا أن نكمل ما تبقى من المسافة لتحقيق هدفنا بواسطة السياسة والحوار، بل يسعدنا كثيراً أن نرى السلام الحقيقي المستدام يتحقق".
ولفت رئيس الوزراء إلى ان الحرب التي شنها الانقلابيون وما تزال هي الجريمة الأم والكبرى التي انبثقت منها بقية الويلات التي نالت من الوطن والشعب ومن بين ذلك تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأوبئة والمجاعة.
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