اليمن يطالب إيران بوقف تدخلاتها في شؤونه وتهديد دول الجوار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365

أعربت الجمهورية اليمنية عن قلقها البالغ إزاء قيام ايران بتشغيل أجهزة طرد مركزية عالية الكفاءة لتخصيب اليورانيوم وتطوير أجهزة طرد مركزي جديدة، وزيادة مخزونها من اليورانيوم المثرى، عالي التخصيب بما يخالف خطة العمل الشاملة المشتركة.

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وأكد مندوب اليمن لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير هيثم شجاع الدين في كلمة الجمهورية اليمنية في اجتماعات دورة نوفمبر لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في مقر الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا، أن اليمن يتابع بقلق بالغ الخطوات التصعيدية التي تقوم بها ايران وانتهاكها لمقتضيات خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي، وقيامها بتشغيل أجهزة طرد مركزية عالية الكفاءة لتخصيب اليورانيوم وتطوير أجهزة طرد مركزي جديدة، وزيادة مخزونها من اليورانيوم المثرى، عالي التخصيب بما يخالف خطة العمل الشاملة المشتركة".

وخلال مناقشة بند التحقق والرصد في ايران بموجب قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٣١ لعام ٢٠١٥، جدد السفير شجاع الدين دعم اليمن الكامل للجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التحقق والرصد في ايران .. مشيرا إلى أهمية تجاوب إيران السريع مع استفسارات الوكالة.

ودعا ايران إلى الكف عن تدخلاتها في اليمن من خلال استمرار دعم مليشيا الحوثي وتهديدها لدول الجوار .

وكانت اجتماعات مجلس المحافظين قد ناقشت العديد من المواضيع المتصلة ببرنامج التعاون التقني بين الدول الأعضاء والوكالة وميزانيتها للعامين القادمين وقدرات إسرائيل النووية