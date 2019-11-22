قيادي بالحراك الجنوبي لـ"اليمن العربي": أزمة الرواتب مفتعلة لهذه الأسباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

سيد مصطفي

قال أحمد جباري أبو خطاب، القيادي بالحراك الجنوبي، إن أزمة الرواتب مفتعلة من قبل الحكومة السابقة كنوع من انواع الضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي لوضعه في موقف محرج مع الشعب في الجنوب ومعاقبة الشعب ايضا في الجنوب لتاييد المجلس الانتقالي

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ونفى أبو خطاب في تصريحات لـ"الخليج 365"، عودة الحكومة الى عدن، ولكن رئيس الحكومة فقط هو الذي عاد الى عدن، وسيتم تشكيل حكومة تكنوقراط مناصفة بين الشمال والجنوب، حيث سيكون الشمال ممثل بدولة الشرعية، والجنوب ممثل بالمجلس الانتقالي.

وأضاف القيادي بالحراك الجنوبي، أنه تم توقيف كلا من الميسري والجبواني وزيري الداخليه ووزير النقل رسميا لمهاجمتهما التحالف علنًا.

وأردف أبو خطاب، أن إنسحاب قوات الإصلاح من شبوة أمر محتوم، لأنهم لو حاولوا الخيانة او عدم الانسحاب سيكونوا عرضه لمهاجمة طيران التحالف وقوات الانتقالي وستكون خسائرهم كبيرة جدا