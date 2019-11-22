أكرم القداحي لـ"اليمن العربي": صرف المرتبات "أخبار فيس"..والوضع لا يزال معقد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

سيد مصطفي

"كلها أخبار فيس" هكذا وصف أكرم القداحي، مسئول التوجيه المعنوي لأمن الضالع، عملية صرف الرواتب للمجندين بعد عودة حكومة الشرعية إلى عدن، مبينًا أنه لا تواصل مع تلك الحكومة أو جدول زمني للصرف، حيث لا يزال الوضع معلقًا.

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وأكد القداحي لـ"الخليج 365"،أن الوزراء الذين تورطو في المشاكل الاخيرة مثل الميسري والجبواني، لا زالو في اعلى هرم الحكومه الشرعيه ويمارسو مهامهم بشكل طبيعي في المحافظات الذي تسيطر عليها الشرعيه ونشاهدهم ويشاهدهم الجميع كل يوم يتنقلون من محافظة إلى اخرى.

وأضاف مسئول التوجيه المعنوي لأمن الضالع، أنه إذا وجد اخلاص لدى حكومة الشرعية للتوصل إلى حل سيعود الكل ولكن الوزراء الذي يتم تعيينهم في التشكيل الحكومي الجديد وليس السابقين وأردف القداحي، أنه بحسب اتفاق الرياض ان ميليشيات الإصلاح تخرج من محافظة شبوة، والى الآن مازالت تعزز ولم تشهد شبوه آي انسحاب للقوات المتواجده هناك.

وبين القداحي، أنه بحسب مراقبته للوضع والشارع فان الامر مازال معقد، وقد يتطلب تكثيف الجهود من قبل الاشقاء قيادة دول التحالف.

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