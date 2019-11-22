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عدن - ياسمين التهامي - لهذا السبب...قتل ابنته المراهقه بعد ان راها في السياره مع شقيقه الاكبر

ذبح مواطن مصري نجلته بالسكين، تخلصًا من «العار» الذي لحق به بعدما هربت مع عشيقها من الأقصر في الصعيد. وعثرت الجهات الأمنية، على جثة فتاة مجهولة في أحد أحياء القاهرة وبها طعنات متفرقة في جسدها، ليتم الكشف في التحقيقات أنها تبلغ 18 عامًا من العمر، وقتلها والدها وشقيقها ذبحًا. جديد اب برس : Advertisements وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة، اللذان اعترفا تفصيليًا بارتكابهما جريمة القتل، بعدما توجهت إلى محافظة القليوبية في الدلتا للإقامة مع شاب عاطل عن العمل. وتتبعا الجناة، ضحيتهما وقامات باصطحابها داخل سيارة أجرة وفعلا جريمتهما في الموقع الذي عُثر فيه على جثة المجني عليها.

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