شكرا لقرائتكم خبر عن ضربه قاصمة يتلقاها الرئيس هادي انهت كل صلاحياته...تفاصيل خطيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضربه قاصمة يتلقاها الرئيس هادي انهت كل صلاحياته...تفاصيل خطيرة

تعمد رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، إحداث خرق جديد في اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، بمخالفته الصريحة لواحد من بنود الاتفاق الذي رعته المملكة العربية السعودية. وقالت مصادر حكومية آ إن معين خرق الاتفاق باجتماعه مع محافظ عدن المنتهية صلاحياته بحسب الاتفاق أحمد سالمين.

ووفقاً لاتفاق الرياض، فإنه وبحلول اليوم 20 نوفمبر، "يعين الرئيس اليمني بناء على الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن".

جديد اب برس :

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وبحسب مصدر حضر الاجتماع مع رئيس الوزراء والمحافظ مع المكتب التنفيذي بالمحافظة، فقد كان الاجتماع موسعا وخصص لمناقشة خطط لن يكون سالمين طرفا فيها بحكم انتهاء صلاحيته.

وقال مراقبون إن رئيس الوزراء هدف من خلال ذلك الاجتماع إلى خرق اتفاق الرياض ووضع الرئيس هادي في موقف محرج خصوصا ان الاجتماع جاء قبل سويعات من الإعلان عن المحافظ الجديد لعدن.