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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأه صادمه: قرار جمهوري بتعيين هذه الشخصيه المقربه من الرئيس السابق صالح رئيسا للوزراء

توقعت مصادر دبلوماسية أن يلعب نجل الرئيس السابق وسفير اليمن الأسبق لدى دولة الامارات، أحمد علي عبدالله صالح، دوراً فاعلاً في التسوية اليمنية المقبلة.

ونقل موقع بوابتي المصادر إن دبلوماسيين أميين وغربيين التقوا خلال الايام الماضية في العاصمة الاماراتية ابوظبي مع أحمد علي وبحثوا معه "الدور" الذي يمكن أن يلعبه في المستقبل.

جديد اب برس :

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وأشارت المصادر إلى أن نجل الرئيس السابق التقى مع سفراء؛ بريطانيا، فضلاً عن السفير الأميركي لدى اليمن كريستوفر هنزل.

وقالت المصادر "رشحت أنباء عن رغبة "أوربية" في تعيين أحمد علي في منصب رئيس الوزراء عقب التسوية القادمة في اليمن".

وأكدت المصادر أن "بعض الدوائر الغربية تعول على احمد علي في أن يكون له دوراً في أي تسوية قادمة".

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.



من جانبه نقل ابابيل نت قالت وسائل اعلامية يمنية ان هناك مشاورات حثيثة تسعى بها بعثات دبلوماسية غربية من اجل رفع العقوبات الأممية على نجل الرئيس السابق السفير احمد علي عبدالله صالح.

وحسب المصادر بأن مجلس الامن سيرفع العقوبات على نجل صالح في جلسته غدا الجمعة لبدء الدخول في تسوية سياسية شاملة في اليمن , منوها في عنوان الخبر بترشح نجل صالح لرئاسة الوزراء في اليمن.

وطبقا للموقع انه من المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي، في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، تطورات الأزمة اليمنية.

الجلسة من المقرر أيضا أن تشهد مشاورات علنية لمناقشة التطورات على الساحة اليمنية في مختلف المجالات لا سيما السياسية والإنسانية، كما سيقف مجلس الأمن أمام المستجدات السياسية في ضوء الجهود التي يجريها مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث ضمن اتفاق السويد.

وقالت المصادر إن دبلوماسيين أميين وغربيين التقوا خلال الايام الماضية في العاصمة الاماراتية ابوظبي مع أحمد علي وبحثوا معه "الدور" الذي يمكن أن يلعبه في المستقبل.